Son Dakika: İYİ Parti'den karma komisyon açıklaması: Katılmayacağız

Son dakika haberi... İki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasının görüşüleceği TBMM Karma Komisyonu'na ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu" İyi parti olarak yarın karma komisyonda bulunmayacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2023 - 13:56
Son Dakika: İYİ Parti'den karma komisyon açıklaması: Katılmayacağız
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa - Karma Komisyonu, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 11 Ocak'ta görüşme kararı almıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, karma komisyona ilişkin açıklama yaptı.

Dervişoğlu açıklamasında, "İYİ Parti olarak yarın TBMM Karma Komisyonu'nda bulunmayacağız. Komisyonu ve komisyonun aldığı kararı meşru görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 


TBMM İyi Parti CHP

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