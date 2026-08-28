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Son dakika... İYİ Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti!

Son dakika... İYİ Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti!

28.08.2026 17:55:00
Güncellenme:
İHA
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Son dakika... İYİ Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti!

Son dakika haberi... İYİ Partili Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakullukçu, kararını “yaptığı değerlendirmeler ve taşıdığı sorumluluk doğrultusunda” aldığını belirtirken, ilçeye hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade etti.
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İYİ Partili Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"BUGÜN GELİNEN NOKTADA..."

Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bugün gelinen noktada yaptığım değerlendirmeler ve taşıdığım sorumluluk doğrultusunda, İYİ Parti üyeliğimden kendi isteğim ve iradem doğrultusunda istifa etmiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

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"KENDİ İSTEĞİM VE İRADEM DOĞRULTUSUNDA..."

Karakullukçu'nun açıklaması şöyle:

"Göreve geldiğim ilk günden bu yana, sizlerin bana duyduğu güvenin ve verdiğiniz desteğin sorumluluğunu taşıyarak, ilçemize hizmet etmek için büyük bir gayret ve özveri içerisinde oldum. Siyaseti her zaman makam ve mevki aracı olarak değil, milletimize ve memleketimize hizmet etmenin bir vasıtası olarak gördüm.

Bu anlayışla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Koyulhisar’ımıza hizmet etme sorumluluğumu aynı kararlılıkla sürdüreceğim. Bugün gelinen noktada yaptığım değerlendirmeler ve taşıdığım sorumluluk doğrultusunda, İYİ Parti üyeliğimden kendi isteğim ve iradem doğrultusunda istifa etmiş bulunmaktayım. Aldığım bu kararın, başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere tüm kamuoyu tarafından sağduyu ve anlayışla karşılanmasını diliyorum."

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