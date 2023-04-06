Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nde!

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 11:56

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 12:48

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüşmek için TDP Genel Merkezi'ne geldi.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Sarıgül'ün açıklama yapması bekleniyor.