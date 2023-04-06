Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nde!

Son dakika... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüşmek için TDP Genel Merkezi'ne geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 11:56
Abone Ol google-news

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüşmek için TDP Genel Merkezi'ne geldi.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Sarıgül'ün açıklama yapması bekleniyor.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı görüşme Kemal Kılıçdaroğlu millet ittifakı Mustafa Sarıgül TDP türkiye değişim partisi

İlgili Haberler

TDP lideri Mustafa Sarıgül: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini bekliyoruz

TDP lideri Mustafa Sarıgül: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini bekliyoruz
Milli Yol Partisi, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını duyurdu!

Milli Yol Partisi, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını duyurdu!
Ata İttifakı'ndan ayrılmışlardı: Doğru Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması!

Ata İttifakı'ndan ayrılmışlardı: Doğru Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması!

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler