Son dakika... Gözler saat 11.00'de: Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:30

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:45

Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi arasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin yapılan görüşmelerde sona gelindi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kılıçdaroğlu ile son bir görüşme yapacaklarını açıklamasının ardından bugün (24 Mayıs) kararlarını ilan edeceklerini duyurmuştu.

KILIÇDAROĞLU ZAFER PARTİSİ GENEL MERKEZİ'NDE

Toplantı öncesi cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı.

İki liderin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

TOPLANTI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Özdağ'ın, saat 11.00'de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile düzenleyeceği ortak basın açıklaması öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazdığı görüntüleri alıntılayan Özdağ, "Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

Özdağ'ın o paylaşımı şöyle:

"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."

Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine… https://t.co/9yjtiKTT3d — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 24, 2023

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu ile Özdağ’ın ortak açıklama yapacakları belirtilerek, "Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarın (24 Mayıs) saat 11.00’da Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ortak basın açıklaması yapacaklardır” denilmişti.

'MUTABAKAT METNİNİN DETAYLARINI PAYLAŞACAĞIZ'

Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın (bugün) saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız."

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık.

Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız. pic.twitter.com/EozwDyANcz — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 23, 2023

OĞAN 'ERDOĞAN' DEMİŞTİ

Günlerdir ikinci turda izleyeceği tutum merak konusu olan Sinan Oğan, yaptığı basın açıklamasıyla Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini resmen açıklamıştı.

Oğan, "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" demişti.