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Son dakika... Kent uzlaşısı davasında 8 isme beraat, 2 isme hapis cezası!

Son dakika... Kent uzlaşısı davasında 8 isme beraat, 2 isme hapis cezası!

7.10.2026 15:29:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
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Son dakika... Kent uzlaşısı davasında 8 isme beraat, 2 isme hapis cezası!

Son dakika haberi... CHP ile DEM Parti arasında 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde yapılan “Kent Uzlaşısı” kapsamında açılan davanın altıncı duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 8 sanık hakkında beraat kararı verirken Elif Gül ve Turabi Şen’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan “Kent Uzlaşısı” ittifakıyla ilgili açılan 10 sanıklı davanın altıncı duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

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8 İSME BERAAT

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür , Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ile Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi Bülent Kaygun hakkında beraat kararı verildi. 

8 İSME HAPİS CEZASI

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen hakkında ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedildi.

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