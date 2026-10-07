Son dakika... Kent uzlaşısı davasında 8 isme beraat, 2 isme hapis cezası!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan “Kent Uzlaşısı” ittifakıyla ilgili açılan 10 sanıklı davanın altıncı duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
8 İSME BERAAT
Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür , Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ile Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi Bülent Kaygun hakkında beraat kararı verildi.
8 İSME HAPİS CEZASI
Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen hakkında ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedildi.