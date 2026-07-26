Son Dakika... Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandılar: Öztrak, Grup Başkanı seçildi

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine gelen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, milletvekillerinin katılımıyla parti genel merkezindeki değerlendirme toplantısında Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak Grup Başkanı seçildi.

Gerçekleştirilen toplantıya, davet edilen 44 milletvekilinden 39'u katıldı.

Toplantıda ayrıca grup yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, grup başkanı ile CHP Grup Başkanvekili de belirlendi.

GÜRSEL EROL'A KARŞI YARIŞTI

Toplantıda Faik Öztrak ve Gürsel Erol grup başkanlığı için yarıştı. 1'inci turda Erol 19, Öztrak 18 oy aldı. 2'nci turda da Öztrak 21 ve Erol 17 oy aldı. 2'nci turun ardından Gürsel Erol yarıştan çekilirken, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak CHP'nin yeni grup başkanı oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'KİBİR' ÇIKIŞI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öztrak son olarak, 91 milletvekili ile istifa ederek YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'in şu ifadeleri ile gündeme gelmişti:

"Faik Bey, dayanamaz, katlanamaz, onu şöyle bir özelliği var. O ‘Meclis kurulmadan biz buradaydık, biz burada duruyorduk. Üstümüze Meclis kuruldu’ diyor. ‘Ben dededen, babadan buralara kadar geldim’ diyor. Ondan sonra ‘Özgür Özel kim? Bir bahçıvanın torunu. Emekli öğretmen çocuğundan genel müdür mü olur?’ diyor. O Faik Bey’in o kibiri var ya, böyle yukarıdan bakışı. Milletin bana evlat gibi bakması o kibirli bakışın telafisidir. O Faik Bey’e sorarsanız kimse hiçbir şeyi hak etmez kendinden gayrı. Faik Bey o bizi küçük gören, her zaman böyle önce o küçük nefesi salan ondan sonra da hak ettiğimiz kadar değerimizi biçerek bize bir şeyler söyleyen Faik Bey hep o böyle, anlatıp anlatıp anlatıp anlatıp anlatıp anlatıp da ikna edemediklerini sadece samimiyetle birinci parti yaptık ya. Bugün Faik Bey gelsin benimle birlikte de Tekirdağ’da bir sokakta yürüyelim bakalım. Faik Bey’le Tekirdağ’da sokakta yan yana bir yürüyelim bakalım.”

Devam eden toplantıda CHP Grup Başkanvekili seçimi ile isimlerin ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.