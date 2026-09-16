Son dakika... 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine 'FETÖ' incelemesi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir adım attı.

Başsavcılık, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında FETÖ propagandası iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verdi.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Kaşif KOZİNOĞLU’nun 12.11.2011 tarihinde tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

Başsavcılığımıza ulaşan ihbarlar ile soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; “Kurtlar Vadisi Pusu” isimli dizide yer alan “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde “FG” harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verilmiştir.

Bilirkişi incelemesi, söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulmasına yönelik olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."