Son dakika... Kuşadası Belediyesi'ne üçüncü dalga operasyon: Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı dahil çok sayıda gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında Kuşadası Belediyesi’ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi.

İzmir, Aydın ve Antalya’daki eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonların 3. dalgası gerçekleştirildi.

Ekipler İzmir, Aydın ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

21 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda 21 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Şüpheliler arasında belediye yöneticileri, CHP'li bir meclis üyesi, avukatlar, iş insanları, firma ve otel sahipleri ile mimar ve mühendisler bulunuyor.

BÜLENT TEZCAN’IN KIZI VE DAMADI DAHİL 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ile YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı avukat Umut Yaşar da gözaltına alındı.

7 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak “Rüşvet” ve “İrtikap” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde; soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış, yapılan değerlendirmeler sonucunda;

1- Şebnem Kars Şenol (Özel Kalem Müdürü)

2- Resul Mert Çiftçi (İnşaat Firma Sahibi)

3- Oğuz Ali Helvacı (İnşaat Firma Sahibi)

4- Umut Yaşar (Avukat)

5- Ertan Can Yazıcı (İş insanı)

6- Oğuzhan Turan (Belediye E. Başkan Yardımcısı)

7- Şefik Çalık (Firma sahibi)

8- Kağan Özcan (Otel Sahibi)

9- İsmail Yurtseven (Eğitimci)

10- Macit Günel (İş insanı)

11- Ezgi Tezcan Yaşar (Avukat)

12- Atıl Ulaş Bengi ( Tekniker)

13- Şakir Eviz (Firma sahibi)

14- Emrah Temel (Firma sahibi)

15- Hakan Tanır (Otel Sahibi)

16- Haşmet Akkuş (İş insanı)

17- Yusuf Yazıcı (Firma Sahibi)

18- Ali Kotan (CHP Meclis Üyesi)

19- Cumhur Ulusoy (Mimar)

20- Hasan Hüseyin Demirkol (Harita Mühendisi)

21- Ertan Sözmener (Muhasebeci)

İsimli / ünvanlı şüpheliler hakkında 07.08.2026 tarihinde İzmir, Antalya ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

BÜLENT TEZCAN'DAN AÇIKLAMA: "SUÇLARI, BÜLENT TEZCAN’IN KIZI VE DAMADI OLMAK"

Operasyonda kızı ve damadı da gözaltına alınan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'dan da bir paylaşım geldi.

Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

"Kuşadası Belediyesine yönelik operasyonun üçüncü dalgası da muhalefete yönelik siyasi kumpas soruşturmalarının devamıdır.

Diğer kumpas soruşturmalarında olduğu gibi Kuşadası’nda da delilin yerini iftiracı beyanları, hukukun yerini baskı ve algı operasyonları almaktadır.

Bu kez ailem de doğrudan hedef alınmıştır.

Suçları, Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı olmak, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in avukatlığını yapmak!

Kızım ve damadım bir süredir yurt dışındadır. En kısa sürede ülkemize döneceklerdir.

Başları dik, alınları açıktır.

Siyasi mücadeleyi aileler üzerinden yürütmek acizliğin zirvesidir.

İftiralarınız da kumpaslarınız da gerçeğin üzerini örtemeyecek.

Kötülük kazanmayacak.

Zulme boyun eğmedik, eğmeyeceğiz!"