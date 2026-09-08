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Son dakika... Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'ndeki 9 Eylül resepsiyonuna katılmayacak

Son dakika... Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'ndeki 9 Eylül resepsiyonuna katılmayacak

8.09.2026 12:53:00
Güncellenme:
ANKA
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Son dakika... Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'ndeki 9 Eylül resepsiyonuna katılmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek 9 Eylül resepsiyonuna katılmayacak.
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CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın Ankara'da düzenlenecek program, Anıtkabir'de düzenlenecek törenlerle başlayacak. 

Ardından saat 19.00'da CHP Genel Merkezi'nde 9 Eylül Resepsiyonu düzenlenecek. Edinilen bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Mansur Yavaş, yarın CHP'nin 9 Eylül nedeniyle düzenleyeceği etkinliklere ve resepsiyona katılmayacak.

"TARAF OLMAYACAK"

Belediye kaynakları Yavaş'ın resepsiyona katılmama sebebine ilişkin "Mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor. Taraf olamayacak" dedi.

Yavaş, CHP Genel Merkezi'ne 'mutlak butlan' atanması kararını eleştirmiş, Özgür Özel'in bu kararı eleştiren Güvenpark'taki bayramlaşmasına katılmıştı.

Ancak Yavaş, süreç içinde CHP ve YENİ Parti arasında bir siyasi tercih yapmadı. Dün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçiminde de CHP ve YENİ Parti grupları ortak hareket etmişti.

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #Ankara Büyükşehir Belediyesi

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