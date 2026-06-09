Son dakika... Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na açık çağrı: 'Milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi bekliyor'

Mahkemenin CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve "atanmasının" ardından partide başlayan tartışmalar sürüyor.

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekiler, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmayacağını açıklamıştı. Ancak Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı için TBMM Başkanlığı'na yazı gönderdi.

Başkanlık ise seçilmiş CHP yönetimini işaret etti. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçileri grup toplantısı yapma kararını açıkladı.

TBMM'DE GERGİNLİK

CHP Grup Toplantısı’nda kimin konuşacağı tartışması sürerken, bazı CHP’li milletvekilleri grup salonunda, toplantıyı izlemek için gelen partililer ise Meclis önünde bekliyor.

Emniyet güçleri Meclis’in Dikmen ve Çankaya kapıları önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Girişlere yakın yerlerde çevik kuvvet ekipleri bekliyor. Dikmen Kapısı önünde bekleyen partililerin bazıları Özgür Özel bazıları Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar attı, taraflar arasında kısa süreli gerginlik de yaşandı.

Gerginliği CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya araya girerek sakinleştirdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN, KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK ÇAĞRI

TBMM'deki gerginlik sürerken; Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan, Kılıçdaroğlu'na açık çağrı geldi.

Yavaş, Kılıçdaroğlu'na "sağduyu" çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan seslenen Yavaş, "Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" dedi.

İşte Mansur Yavaş'ın o mesajı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz.

Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir.

Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu nedenle, CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."