Son dakika... Melih Gökçek dönemini de kapsıyor: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan 36 şirket hakkında soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve iştiraklerinin açtığı ihalelerle ilgili 36 şirket hakkında "örgütlü suçlar" kapsamında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, ABB'ye gönderdiği yazıda, bu 36 şirketin katıldığı veya kazandığı tüm ihalelerin listesinin hazırlanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne elden teslim edilmesini talep etti.

ABB Hukuk Müşavirliği ise bu talebi tüm belediye birimlerine ve iştiraklerine iletti.

Dosyada Melih Gökçek döneminde belediyeden ihale alan şirketlerin de olduğu paylaşıldı.

YAZARIMIZ MURAT AĞIREL ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında, Almanya’da 18 daireli bir apartman aldığı iddiası nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel’in konuya ilişkin yazısı ve televizyon programında yaptığı açıklamaları ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek hakkında inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında Ağırel’in de tanık olarak bilgisine başvuruldu. Gökçek, bugün ifade verecek.

Son olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB ve iştiraklerinin açtığı ihalelerle ilgili 36 şirket hakkında "örgütlü suçlar" kapsamında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, ABB'ye gönderdiği yazıda, bu 36 şirketin katıldığı veya kazandığı tüm ihalelerin listesinin hazırlanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne elden teslim edilmesini talep etti. ABB Hukuk Müşavirliği ise bu talebi tüm belediye birimlerine ve iştiraklerine iletti.

ŞİRKETLER BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında ihale bilgileri istenen 36 şirketin hangileri olduğu da ortaya çıktı: