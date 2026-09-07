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Son Dakika... Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında adli kontrol talebi!

Son Dakika... Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında adli kontrol talebi!

7.09.2026 18:55:00
Güncellenme:
DHA
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Son Dakika... Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında adli kontrol talebi!

Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren İbrahim Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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