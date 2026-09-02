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Son dakika... Melih Gökçek 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Son dakika... Melih Gökçek 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı

2.09.2026 12:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Melih Gökçek 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’i, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıtdışı para transferleri iddiasıyla hakkında resen soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ifade vermeye çağrıldı.

GÜN VE SAAT BELLİ OLDU

Başsavcılık, Gökçek’i, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

YAZARIMIZ MURAT AĞIREL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmış ve soruşturma, gazetemiz yazarı Murat Ağırel’in Gökçek ailesinin Avrupa’daki milyonlarca dolarlık yatırımlarına ve para trafiğine ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından gelmişti.

Haberde; Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta bina, Velbert'te AVM için anlaşmalar yaptığı iddialarını gündeme getirilmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı. 

Soruşturma haberinin ardından açıklama yapan Gökçek ise "Allah'ın izniyle kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" demişti.

ABB'DEN SUÇ DUYURUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan; Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlıspor yöneticileri ile ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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