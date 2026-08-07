Son dakika... Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek 'kesin ihraç' talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP'deki butlan yönetiminin kararıyla 'kesin ihraç' talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ağustos’ta 6 kişi, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmî belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

ATAKAN SÖNMEZ DUYURDU

Son olarak, Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek 'kesin ihraç' talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Gelişmeyi, butlan CHP'sinin basın danışmanı Atakan Sönmez duyurdu.

Sönmez, X'ten yaptığı paylaşımda "Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir" dedi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. https://t.co/94VkloYP9s — Atakan Sönmez (@atakansmz) August 7, 2026

"ÇİÇEK HAKKINDA ORTAYA ÇIKAN TUTUM VE DAVRANIŞLARIN PARTİ İLKELERİYLE BAĞDAŞMADIĞI KANAATİNE VARILDI"

Butlan CHP'sinin genel sekreteri Rıfat Nalbantoğlu da X'ten yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır" dedi.

Nalbantoğlu, "Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır. Süreç, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

Nalbantoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır.

Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır. Süreç, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi; kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halkımıza karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde görmektedir. Partimizin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek; örgütümüzün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışı kararlılıkla korunacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."