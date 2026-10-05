Son Dakika... Aralarında Vahap Seçer de var: Mersin'de 3 belediye başkanına tutuklama talebi, biri tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin ardından 1 zanlı daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolü sonrası adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorguları sona eren şüphelilerden Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer dahil 50'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ÖZYİĞİT TUTUKLANDI

Yenişehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Başsavcılıkça, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmış, Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Doğukan Uyan ve 3 kişinin önceki operasyonda tutuklandıkları belirtilmişti.

Büyükşehir Belediyesinin 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edilmiş, söz konusu mal ve hizmet alımlarında Başkan Seçer'in "oluru"nun bulunduğu ileri sürülmüştü.

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenilmiş, silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı binası ve bir medya grubunun iş yerinin olduğu bildirilmişti.