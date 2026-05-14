Son Dakika... MHP'de 'tasfiye' depremi sürüyor: Malatya İl Teşkilatı da feshedildi!

MHP Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın, partinin Malatya teşkilatının feshedildiğini ve göreve Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.



Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) May 14, 2026

12 İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl ve Gaziantep teşkilatları da feshedilmişti. Malatya İl Teşkilatı ile birlikte bir ayda 12 il teşkilatı feshedilmiş oldu.