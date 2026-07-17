Son dakika... Nasuh Mahruki tutuklandı!

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı verildi. Mahruki dün sabah İstanbul'daki evinden gözaltına alındı.

Mahruki hakkında, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınan Mahruki, bugün savcılık tarafından aynı suçlamayla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NASUH MAHRUKİ TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı soruşturma kapsamında, Nasuh Mahruki, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusundan sonra, sosyal medya paylaşımındaki ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.

MAHRUKİ NE DEMİŞTİ?

Nasuh Mahruki'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu:

"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."