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Son dakika... Nasuh Mahruki'ye tutuklama istemi

Son dakika... Nasuh Mahruki'ye tutuklama istemi

17.07.2026 10:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Nasuh Mahruki'ye tutuklama istemi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrası gözaltına alınan Nasuh Mahruki, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı verildi. Mahruki dün sabah İstanbul'daki evinden gözaltına alındı.

Mahruki hakkında, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınan Mahruki, bugün savcılık tarafından aynı suçlamayla  tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.  

MAHRUKİ NE DEMİŞTİ?

Nasuh Mahruki'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu:

"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."

İlgili Konular: #Nasuh Mahruki

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