Son dakika... Oya Lale Arslan hakkında gözaltı kararı

Gazeteci Oya Lale Arslan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Arslan, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.

Arslan'ın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Gazeteci Arslan, Youtube kanalında Erk Acarer'i konuk ettiği konuk ettiği program üzerine sosyal medyada iktidara yakın kişi ve hesaplar tarafından hedef gösterilmişti.