Son Dakika... Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevlerinin düşürülmesine karar verdi. Mahkeme kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak Gürsel Tekin atandı. Alınan karara ve Tekin'in kayyum görevini kabul etmesine tepkiler büyüdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’in üniversite kaydını yaptıktan sonra İl Başkanlığı binasına geldi.

TEK İN CHP'DEN İHRA Ç ED İLDİ

CHP lideri Özgür Özel, dün akşam MYK sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez" dedi. Özel, "Baba ocağında kimse Saray'ın verdiği kayyumluk görevini kabul edemez. Kabul ederse karşılaşacağı muamele budur" diye konuşmuştu.

CHP'DEN İSTANBUL'A ÇAĞRI

CHP, İstanbul’daki kritik gelişmelerin ardından tüm il başkanlarını İstanbul'a çağırdı.