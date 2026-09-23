Son Dakika... Özgür Özel'den 'Mansur Yavaş' açıklaması: 'Alacağı kararlara saygılıyız'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i partinin genel merkezinde ziyaret etti.

Yapılan ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Yavaş'ın İstifasına ilişkin şunları söyledi:

''Kararına duyduğumuz saygıyı kendisine telefonda da ifade ettim. Aldığı kararın kendisine ve ülkemiz için hayırlı olsun. Bu süreçte sayın Yavaş ve arkadaşlarının alacağı karara saygılıyız. Hiçbir değer 'ya benimsin ya kara toprağın' denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de.

Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi, oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz.

Ben herkesi Yeni Parti'ye davet ederken kimseye gelmesi için zorlamayacağımı o gün de söylemiştim."

BUTLAN YÖNETİMİNE TEPKİ

CHP'deki mutlak butlan yönetiminden gelen açıklamalara tepki gösteren YENİ Parti lideri Özel, "Butlan yönetiminin geçtiğimiz günlerde ve bugün yapmış olduğu bir açıklamayla sanki 31 Mart akşamının CHP'si kendileriymiş gibi 'yok efendim bir partiden seçildin, başka partinin genel başkanına nasıl bilgi verirsin...' Başka partinin genel başkanı, 31 Mart akşamının genel başkanıydı. Ya benimsin ya kara toprağın! Öyle bir şey yok. Hiçbir değer 'ya benimsin ya kara toprağın' denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi, oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz" dedi.

Özel, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Mansur Yavaş, mutlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset dizaynına itiraz etmiş. Dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştur. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktadayım. Bundan sonraki süreçle ilgili kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır, kendisine oy vermiş olanlara karşıdır. Bu sadece bir partiye ait seçmenler de değildir, çok daha kapsayıcıdır. Bunun geçmişteki durumunu bilmek, geleceğe dönük olarak da bunu kıymetlendirmek önemli olan. Maksat hepimizin rahatsız olduğu bu iktidarı değiştirmekse bu noktada herkesin siyasetini sorumluluk çerçevesi içerisinde yerine getirmesi gerekiyor. Bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi ifade etmek isterim."

ADALAR BELEDİYESİ'NDEKİ MUHALEFETSİZ SEÇİM: ''O MİLLET SANDIKTA SİZİN DEFTERİNİZİ DÜRECEK''

Özgür Özel Adalar Belediyesi'nin meclisinde yapılan oylamada muhalefetsiz yapılan seçimle AKP'li başkanvekili adayının seçimi kazanmasına tepki gösterdi. "Beş arkadaşımızı hapse atıyorlar, iki arkadaşımızı el çektiriyorlar" diyen Özel iktidarın tehditle belediye yöneticilerinin görevden el çektirildiğini söyledi.

YENİ Parti lideri iktidarın irade fesatı uyguladığını ifade ederek "O millet sandıkta sizin defterinizi dürecek" dedi.

ADAYLIK TARTIŞMASI

Özel, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Mansur Yavaş'ın önümüzdeki süreçteki olası adaylardan biri olması ile bugünkü istifasının ne anlama geldiğinin sorulması üzerinde konuştu. Adaylık konusunda iktidarı değiştirmenin halkın huzurlu ve mutlu günlere kavuşması ile birlikte değerlendirdiklerini ifade eden Özel, ''Mansur beyin bugünkü istifasını böyle bir umudu ortadan kaldıran değil. Bu umudu güçlendiren bir gelişme olarak görüyoruz'' dedi.

''NETANYAHU'YU ÖVÜYOR, DÖNÜYOR ERDOĞAN'I ÖVÜYOR''

ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'a ile ilgili övgü dolu sözlerini değerlendiren Özel, "Trump Netanyahu'yu övüyor, dönüyor Erdoğan'ı övüyor; Erdoğan'ı övüyor, dönüyor Netanyahu'yu övüyor" dedi.

Özgür Özel konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Trump, Erdoğan'ı seviyor; 25 uçak sipariş ediyoruz, nadir toprak elementlerini veriyoruz, Çin mallarının vergilerini artırıyoruz. Trump, Erdoğan'ı sevdiğini maddi gerçeklikle gösterse ya. Bu methiyelerin Türkiye'ye ne faydası var?"