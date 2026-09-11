Son dakika... Özgür Özel'den 'saat'li çağrı: Yarını işaret etti!

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasıyla başlayan, başkanvekilliği seçiminin yargı kararıyla iptal edilmesi ve dört belediye meclis üyesinin AKP’ye geçmesiyle yönetimin el değiştirdiği Üsküdar’da YENİ Parti yarın meydana çıkıyor.
Üsküdar’da seçilmiş Belediye Başkanı Dedetaş’ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan siyasi süreç, yarın Üsküdar meydanda protesto edilecek.
ÖZGÜR ÖZEL DE KATILACAK
YENİ Parti, belediye yönetiminin AKP’ye geçmesiyle sonuçlanan başkanvekilliği seçim sürecine karşı Üsküdar İskele Meydanı’nda miting düzenleyecek.
Mitinge YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.
Saat 19.00’da başlayacak buluşma için çağrı yapan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir” ifadelerini kullanmıştı.
ÖZEL YARINI İŞARET ETTİ, SAAT VERDİ
YENİ Parti lideri Özel'den yarınki miting öncesi bir paylaşım geldi.
X hesabından bir paylaşım yapan Özel, "Karar milletindir. Üsküdar milletindir. Milletin vermediği belediyeyi hileyle alanlara karşı meydanlardayız. Yarın akşam saat 19.00’da Üsküdar İskele Meydanı’nda buluşuyoruz" dedi.
Karar milletindir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 11, 2026
Üsküdar milletindir.
Milletin vermediği belediyeyi hileyle alanlara karşı meydanlardayız.
Yarın akşam saat 19.00’da Üsküdar İskele Meydanı’nda buluşuyoruz. pic.twitter.com/wuubVNstik