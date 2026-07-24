Son Dakika... Özgür Özel'den sosyal medya hamlesi: YENİ Parti'nin logosu belli oldu!

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından başlayan ayrışma yeni bir aşamaya geçti. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin partiden istifa ettiği, böylece CHP’den ayrılan milletvekili sayısının Özel ile birlikte 91’e ulaştığı bildirildi. Yeni oluşumun Meclis’te ana muhalefet grubu olması bekleniyor.

KURULUŞ DİLEKÇESİNİ İMZALADI

Özel, çalışmalarını bir süredir sürdürdüğü YENİ Parti’nin kuruluş dilekçesine imza attı. Partinin kuruluş sürecine ilişkin hazırlıkların tamamlanmasının ardından resmi başvurunun yapılacağı belirtildi.

Yeni partinin ismi, logosu, tüzüğü ve programı üzerinde bir süredir çalışma yürütülüyordu. Özel daha önce yeni oluşumun Meclis’in en büyük muhalefet grubu olacağını açıklamıştı.

YENİ PARTİ’NİN LOGOSUNU PAYLAŞTI

Kuruluş dilekçesini imzalamasının ardından Özel, YENİ Parti’nin logosunu sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Yeni oluşumun kırmızı ve beyaz renkleri kullanacağı daha önce açıklanmıştı.

X PROFİLİNİ GÜNCELLEDİ

Özel’in sosyal medya hesabında da dikkat çeken değişiklikler yapıldı. X profilinin kapak fotoğrafını güncelleyen Özel, profilindeki “CHP Genel Başkanı” ifadesini kaldırdı.

Söz konusu değişiklik, Özel’in 34 yıllık CHP üyeliğini sonlandırmasının ve yeni siyasi oluşuma geçişinin sosyal medyadaki ilk yansıması oldu. Özel’in güncel X hesabı da yeni paylaşımlarla birlikte değişikliklerin takip edildiği adres oldu.

NE OLMUŞTU?

Özel’in yeni parti kuracağını duyurmasının ardından CHP’de peş peşe istifalar yaşanmıştı. İlk üst düzey istifalardan biri İzmir Milletvekili Murat Bakan’dan gelmiş, farklı illerden milletvekilleri ve parti üyeleri de ayrılık kararlarını açıklamıştı.