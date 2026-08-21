Son Dakika... Özgür Özel’den Trabzon’da 'iktidar' mesajı: 'YENİ Parti'yi bu yüzden kurduk'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kurulmasının ardından Karadeniz’deki ilk ziyaretini Trabzon’a yaptı.

Havalimanında partililer tarafından alkışlarla karşılanan Özel, Trabzon’un en fazla ziyaret çağrısı aldıkları kentlerden biri olduğunu belirterek Karadeniz programının Rize, Artvin ve Giresun ile devam edeceğini açıkladı. Özel, YENİ Parti’nin bundan sonraki süreçte sorunları dile getiren değil, çözüm önerileriyle iktidara hazırlanan bir parti olacağını söyledi.

Özel, Trabzon'a inmesinin ardından ilk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz. Bugün Trabzon'dayız. Bir tarafımızda il başkanımız, bir tarafımızda milletvekilimiz, arkamızda örgütümüz. YENİ Parti olarak büyük bir enerjiyle, yeni bir enerjiyle Karadeniz'de Trabzon'dan başlıyoruz.

Partimiz kurulduktan beri herhalde üçüncü il ziyaretimiz bu ve Karadeniz'e ilk ziyaretimiz. Yeni parti yeni bir heyecanla hele hele en çok nerede heyecan var derseniz, en çok çağrı aldığımız bizim burada gelin bizim buradan başlayın diye en çok çağrı aldığımız illerin başında Trabzon var, Rize var, Artvin var, Giresun var. Karadeniz'e başlıyoruz.

Bugün yarın Trabzon ve Rize'deyiz. Önümüzdeki hafta Artvin'de ardından Giresun'da da olacağız. Türkiye'nin dört bir yanındaki büyük heyecanı burada da yaşıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

"TRABZON'UN YENİ PARTİSİNİ GETİRDİK"

İlk başta birkaç ay hep birlikte büyük üzüntüler çektik. Çok üzüldük, çok kırıldık, çok kızdık. Ama YENİ Parti ile birlikte artık tüm bunları geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz. Trabzon'un, Karadeniz'in güzel insanlarına Karadeniz'in YENİ partisini getirdik. Trabzon'un YENİ Partisini getirdik.

"YENİ PARTİ'Yİ İKTİDAR OLSUN DİYE KURDUK"

Artık YENİ Parti bir muhalefet partisi değil, bunu herkes bilsin. YENİ Partiyi biz bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Trabzon'un sesini duysun, Karadeniz'in sesini duysun, sorunlarını çözsün diye kurduk.

"ÇÖZÜYORUZ DEMEYE GELDİK"

Artık her sene gelip "çay üreticisinin sıkıntısını biliyoruz, fındık üreticisinin derdini duyuyoruz" demeye değil; "çözüyoruz" demeye geldik. YENİ Parti böyle bir partidir.

"ELBETTE CHP'LİLERİN YENİ PARTİSİ AMA..."

YENİ Parti elbette Cumhuriyet Halk Partililerin YENİ Partisi ama bütün demokratların yeni partisidir. Karadeniz'in yeni partisidir, iktidar partisidir YENİ Parti. 25 yıllık yorulmuş bir iktidar var. Onlarla da uğraşmaya, didişmeye niyetimiz yok artık. Artık önümüzde yol haritamızı anlatmaya, iktidarımızı nasıl kuracağımızı, nasıl yöneteceğimizi anlatmaya, yüzleri nasıl güldüreceğimizi anlatmaya ihtiyaç var.

"GERİDE BIRAKILMIŞ HERKESİ YANIMIZA ALACAĞIZ"

Bundan sonra yapılmayanı yapacağız. Geride bırakılmış herkesi yanımıza alacağız. Kimseyi kıyıda köşede bırakmayacağız. Milliyetçilerin de yeni partisi, bütün demokratların, bütün Karadeniz'in yeni partisi, muhafazakarların yeni partisi, Lazların da yeni partisi, Kürtlerin de yeni partisi.

Bütün Türkiye'nin yeni partisi yola çıktı. Bütün sorunları hep birlikte kardeşlikle çözeceğiz. Omuz omuza çözeceğiz, kol kola çözeceğiz. Hedefimiz 100 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra bir büyük kalkınmayı hep birlikte başlatmaktır. Yoksulluğu bitirmektir, işsizliği bitirmektir, herkesin yüzünü güldürmektir.

YENİ Partimiz Karadeniz'e hayırlı uğurlu olsun. Trabzon'da bundan sonra yeni partimizle birlikte en güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.