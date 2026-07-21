Son Dakika... Özgür Özel'den 'Yeni' açıklama: Partinin ve sürecin ayrıntılarını aktardı!

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda yeni parti kuracaklarını resmen açıklamış ve "Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partinin seçilmiş il başkanları ile Ankara’da yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, yaptığı yeni açıklamada partinin ve görüşmelerin ayrıntılarını aktardı.

Özel, şunları söyledi:

“Grup toplantımızı yaptık. Grup toplantımızdan sonra, Ankara’ya gelen, ilk günden beri bizimle birlikte yürüyen, CHP’nin seçilmiş il başkanları tarihe damgalarını vurdular. Partinin bütün krizli dönemlerini çok doğru yöneten bu arkadaşlarımız, burada da binaları, makamları, bütçeleri bir yana bırakıp Türkiye’nin geleceği için tarihi bir duruş gösteriyorlar. Siyasi partilerin içinde partiler kurulur, geçmişte de olmuştur. Ama bugün Türkiye’de bir ‘yeni’ kuruluyor ve bu yeni ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy, il il yerelden kurularak geliyor. O kuruluşun mimarlarıyla durumumuzu değerlendirdik. Yeni parti, milletvekillerimiz tarafından kurulacak önümüzdeki günlerde ancak Anadolu’da örgütümüz tarafından hem de öyle sadece CHP’lilerle sınırlı olmayan, kapıları açık, ilçeleri, illeri ve Türkiye’yi kucaklayan Türkiye İttifakı’nın kurucularıyla birlikteydik. Bugüne kadar onlar bizi hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Son derece keyifli bir toplantıdan sonra hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz.”

YENİ PARTİ NE ZAMAN MECLİS’TE OLACAK?

Özel, “Kurulacak yeni partiyi Meclis’te ne zaman göreceğiz” sorusuna karşılık “En yakın zamanda, çok yakında, pek yakında” ifadelerini kullanırken CHP’li belediye başkanlarıyla bir toplantı yapılıp yapılmayacağı sorusuna karşılık ise “Her şeyi göreceğiz” yanıtını verdi.