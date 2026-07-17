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Son dakika... Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te

Son dakika... Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te

17.07.2026 17:23:00
Güncellenme:
ANKA
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Son dakika... Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te

Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel’e ait üç dosyanın da aralarında bulunduğu toplam 9 dokunulmazlık tezkeresi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tezkereler, görüşülmek üzere Karma Komisyon’a sevk edildi.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e ait üç dosya dahil olmak üzere 9 milletvekiline ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan toplam 9 tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

HANGİ İSİMLERİN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İSTENİYOR?

TBMM Başkanlığı'na ulaşan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk edildi.

Tezkerelere göre, hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen milletvekilleri şunlar:

CHP lideri Özgür Özel (3 ayrı dosya), CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan.

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