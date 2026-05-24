Özgür Özel, Genel Merkez önünde konuştu: 'CHP bundan sonra sokaktadır'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından alana yerleştirilen çevik kuvvet ekipleri, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve beraberindeki heyetin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmesinin hemen ardından, Genel Merkez'e müdahale etti.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

CHP Genel Merkezi'nin otopark girişindeki zincirleri kıran çevik kuvvet ekipleri, ardından kilitli olan demir kapıyı kırdı. İçeri giren polis, Parti Genel Merkezi içiresine de gaz sıkarak partililere müdahalede bulundu. İçerde bulunan partililer biber gazından etkilendi. Partililere, göz yaşartıcı gaz kapsülü sıkıldı.

Parti Genel Merkezi'nin içi gaz nedeniyle dumanla kaplandı. Polis, basın mensuplarını dışarı çıkardı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GENEL MERKEZ ÖNÜNDE YENİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez önünde açıklama yaptı. Özel, "Geri gelmek üzere çıkıyoruz. Buraya bir daha geldiğimizde bir daha ne bu iktidar ne de bu iktidarın işbirlikçileri bir daha buna cesaret edemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 gününden beri ben bana yakışanı, mücadele arkadaşlarım bana yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Bize yenilgi yakışmıyor. Bize kaybetmek yakışmıyor. Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor. Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle, Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum.

Ben de, Ekrem Başkan da... 'Değişim' diye yola çıkan, burada gördüğünüz her bir partinin neferi de, ilk gün yola çıkamamışsa da değişimin samimiyetini, mücadelesini ve başarısını görüp ona katılan herkes, bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor.

Bu baba ocağına, Atatürk'ün evine, hepimizin baba ocağına, ana kucağına... Bugün sabahın 7'sinde biz onlara, 'En kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin' deyip, öğlen 12'de 'Bunu konuşalım' demişken; sabahın 7'sinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı. 80 yaşında bastonuyla burada direnen de, 16 yaşında Halkçı Liseli bir genç de kendine yakışanı yaptı.

"AK PARTİ'NİN HAKİMİNDEN DİLENDİLER"

Yapmayın dedik. Partiyi, kişisel hırslarınızdan dolayı bir yenilgiyi kabul edemediğiniz için AK Parti'ye teslim etme planının parçası, öznesi olmayın dedik. Dinletemedik. Yalancıları, iftiracıları arabalarıyla mahkeme mahkeme gezdirdiler. Butlan kovaladılar. Delegeden vermediği yetkiyi AK Parti'nin hakiminden dilendiler.

Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru... Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o ya? Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Teslim mi olacaktık?

"YAZIKLAR OLSUN!"

Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara, baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun!

Daha önce de söyledim. Ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar, nereye? Sokağa! Kardeşim, biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık!

"CHP BUNDAN SONRA SOKAKTADIR"

İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, her akşam haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır! İktidara yürümektedir! Yürüyor muyuz arkadaşlar?

Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Butlancılığı, mağlubiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar! Yürüyelim arkadaşlar!"

Özel, konuşmasının ardından genel merkezden ayrılarak, partililer ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) doğru yürüyüş başlattı.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel partisinin Genel Merkezine polis baskını gerçekleştirilirken sosyal medya hesabından bir video mesajı paylaşmıştı.

Yurttaşlara seslenen Özel, "Bir saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz AK Parti’yi yenmek" demişti.

Özel, "Şimdi o hukuksuz kararı aldıkları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Kapılar kapandı direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Bu binayı tahrip etmek, ele geçirmek istiyorlar, buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.