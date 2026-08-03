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Son dakika... Özgür Özel 'ilk' diyerek duyurdu: Yarını işaret etti, saat verdi

Son dakika... Özgür Özel 'ilk' diyerek duyurdu: Yarını işaret etti, saat verdi

3.08.2026 17:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Özgür Özel 'ilk' diyerek duyurdu: Yarını işaret etti, saat verdi

Son dakika haberi... YENİ Parti lideri Özgür Özel, yarın partisinin ilk grup toplantısında konuşacak. Özel yarını işaret ederek, "Yarın saat 11.30’da YENİ Partimizin ilk TBMM grup toplantısında buluşuyoruz" paylaşımını yaptı.
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YENİ Parti ilk açık Meclis Grup Toplantısı'nı 4 Ağustos 2026 Salı günü (yarın) gerçekleştirecek.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenecek toplantı için resmi başvuru Meclis Başkanlığı'na iletildi.

Buna göre, ilk açık grup toplantısı yarın saat 11.30'da büyük salonda yapılacak.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

Yarınki grup toplantısı öncesi, YENİ Parti lideri Özgür Özel'den bir paylaşım geldi.

Özel, "Yarın saat 11.30’da YENİ Partimizin ilk TBMM grup toplantısında buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

GRUP YÖNETİMİ BELİRLENMİŞTİ

YENİ Parti, Özgür Özel başkanlığında ilk kez kapalı grup toplantısını 28 Temmuz'da gerçekleştirmişti. Toplantıda, YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili ve TBMM Grup Yönetimi belirlenmişti.

Toplantıda alınan kararlara göre; YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu.

YENİ Parti'nin Grup Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

• Burhanettin Bulut

• Veli Ağbaba

• Turan Taşkın Özer

• Seyit Torun

• Özgür Karabat

YENİ Parti'nin Katip Üyesi Aliye Coşar, İdari Amiri ise Harun Özgür Yıldızlı oldu.

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