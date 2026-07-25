Son Dakika... Özgür Özel’in A Takımı belli oldu: YENİ Parti MYK’sinde kimler var?

YENİ Parti’de yönetim kadrosu netleşti. Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi, Parti Meclisi toplantısında kabul edildi. Böylece partinin örgütlenme, hukuk, yerel yönetimler, medya ve mali işler gibi temel alanlarından sorumlu isimler belli oldu.

YUNUS EMRE GENEL SEKRETER OLDU

Partinin genel sekreterliğine Yunus Emre getirildi. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Ensar Aytekin üstlenirken, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan oldu.

YENİ PARTİ’NİN MYK LİSTESİ

Parti Meclisi’nde onaylanan MYK üyeleri ve görevleri şöyle:

Genel Sekreter: Yunus Emre

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

PARTİ SÖZCÜSÜ ZEYNEL EMRE

Yeni yönetim yapılanmasında parti sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi. Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise Utku Çakırözer üstlendi.

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