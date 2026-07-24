Son Dakika... Özgür Özel istifa etti: YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesini imzaladı

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.

91 MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ

Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

KURULUŞ EVRAKLARINI İMZALADI: ''HAYIRLI OLSUN''

YENİ Parti'nin kuruluşu için Özgür Özel'in imzaladığı evrakların İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özgür Özel, yaptığı açıklamada ''Vatana, millete ve partimize hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

LOGOSU BELLİ OLDU

YENİ Parti'nin kullanacağı logo da istifaların ardından paylaşıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDA YENİ PARTİ LOGOSU

Özel'in YENİ Parti için attığı imzanın ardından X hesabında partinin logosuyla CHP logosunu değiştirdiği görüldü.

KURULUŞ DİLEKÇESİ TESLİM EDİLDİ

Ankara Milletvekili Murat Emir, partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslim edildiğini bakanlık binasının önünde duyurdu.

YENİ ANA MUHALEFET PARTİSİ OLACAK

Meclis'te 91 milletvekili ile temsil edilmesi beklenen YENİ Parti, AKP'den sonra en fazla milletvekili sayısına sahip olacak. Bununla birlikte Yeni Parti, CHP'nin yerine geçerek yeni ana muhalefet partisi olacak.