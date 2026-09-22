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Son dakika... Özgür Özel, Manisa'daki okul saldırısı için heyet görevlendirdi

Son dakika... Özgür Özel, Manisa'daki okul saldırısı için heyet görevlendirdi

22.09.2026 09:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Özgür Özel, Manisa'daki okul saldırısı için heyet görevlendirdi

Son dakika haberi... YENİ Parti lideri Özgür Özel, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırıya dair İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyeti Turgutlu’ya gitmek üzere görevlendirdi.
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Manisa Turgutlu’da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla etrafa ateş açtı.

Olayda yaralı öğrencilerin olduğu bildirilirken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Öte yandan saldırganın da gözaltında olduğu bilgisi paylaşıldı.

ÖZGÜR ÖZEL HEYET GÖREVLENDİRDİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’daki okul saldırısının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

YENİ Parti lideri Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyeti de Turgutlu’ya gitmek üzere görevlendirdi.

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