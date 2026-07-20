Son Dakika... Özgür Özel ve CHP’li vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? AKP'den dikkat çeken çıkış!

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bazı CHP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Usta, şu an için Meclis'te bu yönde bir gündem bulunmadığını ifade etti.

"ŞU AN İÇİN BÖYLE BİR KOMİSYON ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ GÜNDEMİMİZ OLUŞMADI"

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin soru üzerine konuşan Leyla Şahin Usta, "Şu an için böyle bir komisyon çalışmasıyla ilgili gündemimiz oluşmadı" dedi.

"FEZLEKELERİN GELMESİ GEREKİYOR"

Gazetecilerin, "İddianamelerde aynı isimler geçiyor" hatırlatması üzerine Usta, sürecin hukuki işleyişine dikkat çekti.

Usta, "Ama iddianame dediğiniz gibi... Bunların da delilleriyle, ispatlarıyla savcılık tarafından ortaya konulduktan sonra dosyalar, fezlekeler hazırlanırsa gelir. Meclis'te daha önce dokunulmazlıkları kaldırılanlar olmadı mı? Oldu tabii ki. Ama bunun için fezlekelerin gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MECLİS'TE ŞU ANDA ÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

"Şu an bugünden yarına bir dokunulmazlık beklemiyoruz, doğru mu?" sorusunu da yanıtlayan Usta, "Bizim Meclis'te şu anda öyle bir gündemimiz yok" diyerek mevcut durumda dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığını söyledi.