Son Dakika... Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Mayıs günü Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alınmış, 18 Mayıs'ta tutuklanarak, İstanbul Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti.
TAHLİYE EDİLDİ
Avukat İsmail Mirşad Albayrak, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutukluluğuna itiraz etti.
Odatv'nin aktardığına göre dosyaya, Rasim Ozan Kütahyalı'nın soruşturmadaki yerine ilişkin bilirkişi raporu sunulmasıyla Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi.