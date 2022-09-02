Son Dakika: Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Şık'ı hedef aldı: 'Bu zat zaten teröristin tekidir'

02 Eylül 2022 Cuma, 14:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK AÇIKLAMASI

Her şeyden önce Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Herhangi bir gücü yok. Kazanılmış kendisine milletin verdiği yetki yok. Ama o durmadan yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Türkiye bir hukuk devleti. Siz ne zaman yargı oldunuz da yargı haklarını kullanıyorsunuz? Böyle bir yetkin olmadığına göre, bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK ile bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak, kandırmak... Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşlara verdiğin sözleri yerine getir. Su paralarında ne söz verilmişti, nerelere çıkarıldı? Vatandaş su paralarında ciddi sıkıntı içinde mi? Bunların sözünü nasıl vermişlerdi? Şimdi geldikleri yer ortada. Bunların hepsi 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil.

CHP'nin akşam başka sabah başka tablosu ortada. Bay Kemal maalesef partisinin içindeki milletvekillerine hakim değil. O da onlar gibi yalan üstüne yalan uyduruyor. Kendi milletvekili SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiklerini bilmiyor. İnsansız araçlar hakkında dersini iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun'a uğrayıverdi.

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AHMET ŞIK'IN AÇIKLAMALARI

Bu zat teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devleti içerisinde adeta teröristlerin yaklaşım tarzıyla yaklaşım içerisinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Terör örgütlerinin içerisinde yer almış kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları gelecektir

YUNANİSTAN İLE GERİLİM VE NATO MESAJI

NATO manevrasını yaptığı her zamanki gibi. Türkiye ile beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Yunanistan'ın rahatsız olması, Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz yaklaşım sunması Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Yunanistan'ın NATO içinde kıymeti yok. Türkiye varsa NATO güçlü. Türkiye yoksa NATO güçlü değil.