Son Dakika: Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 15:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Konuşmasında terörle mücadele mesajları dikkat çeken Erdoğan, "Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi, bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Ahlat'ı tarihi ehemmiyetine uygun şekilde yeniden imar ve ihya ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini de buraya inşa ederek ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz.

Ahlat ve Malazgirt, geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir. Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır. Ahlat ve Malazgirt, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür.

Bugün de askerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz aynı cesaretle bir imanla mücadelesini yürütüyor. Dua ile, tekbir ile, Fetih Suresi ile çıkılan mücadeleyle zaferin de muhakkak olduğuna yürekten inanıyor muyuz? İman da bir nasip meselesidir ama hiç kimsenin inancı ile canları pahasına mücadele eden, alın terini bu uğurda akıtmaktan tereddüt etmeyen kahramanlarımıza saygısızlık etmeye hakkı yoktur. Kimse duadan, tekbirden rahatsız olmasın.

"30 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GÜVENLİK KORİDORU OLMADAN MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK"

Terör örgütlerinin başını ezdik, eziyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde ezdik, ezmeye devam edeceğiz. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi, bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz"