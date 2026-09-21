Son dakika... Salt çoğunluk sağlanamadı: Adalar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi ertelendi

Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk'un "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından, bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Seçim, 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak.
MEDİNE PAMUK İSTİFA ETMİŞTİ
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle 14 Eylül'de görevinden istifa etti.
Pamuk, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından göreve gelmişti.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Pamuk’un istifasının ardından Adalar Belediye Başkanvekilliği için 21 Eylül'de (bugün) yeni seçim yapılacağı belirtilmişti.
SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI, SEÇİM ERTELENDİ
Son olarak, Adalar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a ertelendi.
BUTLAN CHP'SİNİN SÖZCÜSÜ: YENİ PARTİ'YLE İŞBİRLİĞİ YAPTIK
CHP'deki mutlak butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından seçimin ertelenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sarı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:
''AKP’nin masa başı oyunlarını engellemek için bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine, Yeni Partililerle yaptığımız iş birliği sonucunda katılmama kararı aldık.
Böylece salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim, 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’a ertelenmiş oldu.
2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya, seçim sonuçlarının belediye yönetimine eksiksiz biçimde yansımasını savunmaya devam edeceğiz.''