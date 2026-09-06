Son dakika... Saray'dan 'seçim tarihi' sorusuna yanıt

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçim süreci ile ilgili soruya yanıt veren Yılmaz, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık, 2028 baharı veya yazına doğru. Orada bir spekülatif varsayımın içinde olmadık" dedi.

YILMAZ, MECLİS'İ İŞARET ETTİ

"Bu konular Meclis'imizin karar vereceği konu" diyen Yılmaz, "Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük" ifadelerini kullandı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNDE 12 PUANLIK YÜKSELİŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı açıklamıştı.

Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16'dan yüzde 28,4'e yükseldi.

Enflasyonun 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesi öngörüldü.