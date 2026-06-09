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Son dakika... Semih Yalçın duyurdu: MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi!

Son dakika... Semih Yalçın duyurdu: MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi!

9.06.2026 14:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Semih Yalçın duyurdu: MHP'de 3 il başkanlığı daha feshedildi!

Son dakika haberi... MHP'deki "tasfiyeler" sürüyor. Son olarak MHP'li Semih Yalçın; Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu, yerine "atanan" isimleri de açıkladı.
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Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor.

İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya ve Kilis'in ardından; bugün MHP'nin Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları da feshedildi.

SEMİH YALÇIN DUYURDU

Gelişmeyi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu.

Yalçın, kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.

ATANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" açıklamasında bulundu.

MHP'DE FESİHLER DEVAM EDİYOR 

MHP'de 6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 18 il teşkilatı feshedilmiş oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrasında başlayan ve kamuoyuna yansıyan gerilimlerin gölgesinde şekillenen süreçte İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa, Konya ve Kilis il teşkilatları da feshedilmişti.

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