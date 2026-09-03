Son dakika... Soruşturma açılmıştı: Ahmet Davutoğlu 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlarla ilgili resen inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."

Ahmet Davutoğlu, soruşturmaya gerekçe gösterilen, Eylül 2021'de Bingöl ziyareti sırasındaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milyarlarına milyar kattılar, haram lokma yediler, çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti, 5 müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti."

7 EYLÜL'DE "ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADE VERECEK

Son olarak, hakkında soruşturma başlatılan Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te "şüpheli" sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verecek.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen, sosyal medya hesabından soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar denildi:

"Bu sabah medyada yer alan, Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU ile ilgili TCK 291/1 Cumhurbaşkanına Hakaret suçlaması ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı haberleri üzerine, vekili sıfatıyla soruşturmayı yürüten Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile görüşerek bilgi aldım.

Soruşturmaya konu olan, Sayın Başbakanımızın Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Seçilmiş Son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatıyla, Eylül 2021 tarihinde Bingöl’ün Genç ilçesinde provokatör olduğu aşikâr olan bir kişinin suçlamalarına verdiği cevapların bir kısmıdır.

Sayın Başbakanımız, şeffaflığı hayat ilkesi olarak benimsemiş bir devlet adamı olarak hakkında söz konusu olan her iddiaya cevap vermeyi ve yürütülen her hukuki sürece katkıda bulunmayı ilkesel bir zorunluluk olarak görmektedir. Bu doğrultuda mutabık kalınan zamanda Savcılık makamını bilgilendirecektir.

Üzülerek belirtmek isterim ki; ülkemize onurla hizmet etmiş Başbakanımız hakkında başlatılan bir soruşturmayı hukuki mercilerden değil de basından öğrenmiş olmak dolayısıyla ülkemdeki hukuk düzeni ile ilgili olarak derin bir hüzün duydum."