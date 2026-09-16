Son dakika... Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı: Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı!

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, mevcut salonun küçük olması nedeniyle adliyede bulunan konferans salonuna alındı.

Duruşmada başta ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, ADD Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Av. Arif Anıl Öztürk, emekli tümgeneral Ahmet Yavuz, şair Sunay Akın, yazar Ayşe Kulin, sanatçı Suat Suna, gazetemiz yazarları Mehmet Ali Güller, Sinan Meydan, Murat Ağırel ve de tutuklu amiral Türker Ertürk’ün eşi Özden Ertürk olmak üzere yurttaşlar hazır bulundu.

‘SUÇUMUN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM’

Mahkeme başkanının savunma yapmasını istemesi üzerine Mahruki, “Hangi suç ile suçlandığımı bilmiyorum, suçumu belirtirseniz savunma yapabilirim. Önce sosyal medya paylaşımımda 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili “tiyatro” tabirini kullandığım iddia edildi. Tiyatro kelimesi yoktu. Sonraki aşamada ‘Oyun’ dediğim belirtildi, paylaşımımda oyun kelimesi de yoktu” dedi.

‘İNFİAL YARATTIM MI?’

Sözlerine “Metnin açıklamasını isterseniz anlatırım, ama tiyatro ve oyun kısmını anlatamam çünkü böyle bir şey demedim. Paylaşımımda da yok. 571 bin takipçimin olması suç mu? Ben içeride takip edemedim. Paylaşımım toplumda bir infial yarattı mı? Suçlayan makamın bunu kabul etmesi gerekir” diye devam eden Mahruki, 15 Temmuz darbe girişiminin öngörülebileceğine ilişkin başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere siyasetçilerin ve yazarların açıklamalarını anımsattı.

‘SUÇ OLUŞMADI’

Mahruki savunmasını “Türkiye’de arama kurtarmanın öncüsü olan kişiyim. Sonrasında yaptıklarım ortada. Buna karşın halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmediğimi açıklamaya çalışmak ayıp geliyor bana. Şiddetle reddediyorum.Ben o kişi değilim. Ben anlattığım kişiyim” sözleriyle tamamladı.

Mahruki’den sonra savunma yapan Av. Şehmus Tekik, TCK 216’nın şartlarının oluşmadığını söyledi.

‘TİYATRO DİYEN SERBEST, DEMEYEN TUTUKLU’

Müvekkilinin paylaşımında suç unsuru olmadığını ve tiyatro, oyun kelimelerinin geçmediğini, ‘bunlar yaşanmasa daha iyi olurdu’ uyarısına niyet okuması yapılarak tutuklandığını belirten Tekik, “Benzer bir içeriği çok daha görünür olan Sözcü gazetesi köşesinde yazan, 10 yıl önce oluşmayan infialin şimdi oluşacağını düşünmek doğru değil” dedi.

“Bu topluma bu kadar hizmet edip de bu kadar yanlış anlaşılan başka bir insan yoktur” diyen Av. Tekik, “15 temmuz’a ilişkin yaptığı paylaşımda tiyatro, senaryo diyen bir kişi yargılandı ve beraat etti.

Buna karşın 15 temmuz için tiyatro ve oyun demeyen Nasuh Mahruki tutuklu bulunuyor” ifadelerini kullandı. Müvekkilinin tahliyesini istedi.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Savunmaların ardından savcı mütalaasını açıkladı. Mahruki’nin paylaşımında tiyatro ve oyun kelimelerinin paylaşımda geçmediğinin görüldüğünü belirten savcı, “Yine de paylaşımın tespitiyle TCK 216, TCK 53 ve TCK 218 suçlarının oluştuğunu’ söyledi ve Mahruki’nin cezalandırılmasını istedi. Mahruki bu mütalaaya “Tiyatro ve oyun kelimelerini kullanmadığımın kabul edildiği yerde ben neyle suçlanıyorum” diyerek tepki gösterdi.

Mahruki, “Amaç Nasuh Mahruki’den intikam almaksa söyleyin yatayım. Ancak hesap sorulması gereken, benim gibi bir vatansever değil, darbe girişiminde payı olan kişilerdir” ifadelerini kullandı.

MAHRUKİ İÇİN TAHLİYE KARARI

Mahruki’nin avukatlarının süre talep edilmesi üzerine duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından hükmün açıklamasını geriye bırakan mahkeme, tahliye kararı verdi.