Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması üzerine açıklama
Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı 3. değil 2. kez söz konusu" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları üzerine açıklamalarda bulundu.
Şentop, "Komisyonda hiçbir arkadaş, bugün bunu dile getiren muhalefet partilerinden milletvekilleri de var, aday olunamayacağına dair hiçbir şey söylemedikleri gibi tam aksine sayın Cumhurbaşkanımızın iki defa aday olacağını hatta sonraki seçimde üçüncü defa aday olacağına dair ifadeleri var. Komisyonda da aksine bir görüş olmadığı için" dedi.
Mustafa Şentop şunları söyledi:
"Hukuki bir tartışma yapmak lazım. Bu konuyu gündeme getiren milletvekilleri boylarını aşan sularda yüzüyorlar. Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma. Bu konu 2016 yılının sonlarında verilen bir anayasa değişikliği teklifiyle gündeme geldi. Teklifin gelmesi aşamasından itibaren komisyona havalaesinden itibaren bu sürecin bütün detaylarını biliyorum. anayasanın 101. maddesiyle ilgili bir değişiklikti. Elimde komisyon raporu var. Bu teklif anayasa değişikliği teklifi, komisyona geldikten sonra komisyon bunu 10 gün süreyle görüştü. Sonra bir rapor hazırlandı. Ben komisyondaki bütün detayları hatırlıyorum.
Komisyonda hiçbir arkadaş, bugün bunu dile getiren muhalefet partilerinden milletvekilleri de var, aday olunamayacağına dair hiçbir şey söylemedikleri gibi tam aksine sayın Cumhurbaşkanımızın iki defa aday olacağını hatta sonraki seçimde üçüncü defa aday olacağına dair ifadeleri var."
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