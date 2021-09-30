Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan "erken seçim" açıklaması

Son dakika gelişmesi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan "erken seçim" açıklaması geldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 12:35
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında konuştu.

Şentop, 27. Dönem, 4. Yasama Yılında TBMM Başkanlığı’na 349 yasama dokunulmazlığı tezkeresi geldiğini açıkladı.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Şentop, "Yeni sistemde Parlamento'nun erken seçim kararı alınması zorlaştırıldı. Erken seçim olmasın diye bir sistem var Türkiye'de" ifadelerini kullandı.


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