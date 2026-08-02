Son Dakika... TİP milletvekili Sera Kadıgil hakkında re’sen soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi Sera Kadıgil'in İzmir mitinginde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"31/07/2026 tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından düzenlenen ve İzmir ilinde gerçekleşen miting sırasında Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera KADIGİL'in yapmış olduğu konuşma içeriğinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik ifadeleri nedeniyle TCK 299 ve 310/2. Maddelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret ve Tehdit suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır."