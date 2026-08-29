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Son dakika... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

29.08.2026 16:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika haberi... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov, Karadeniz'de vurulan Türk gemisi ile ilgili Dışişleri'ne çağrıldı.
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dzhelialov, 26 Ağustos'ta Lider Bordo Mavi adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta gönderilen Lider Kocatepe gemisinin de hedef alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

"GEREKLİ UYARILARDA BULUNULMUŞTUR"

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta Lider Bordo Mavi adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve gemiyi çekmek üzere ertesi gün gönderilen Lider Kocatepe gemisinin de hedef alınmasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 

Yetkili, "Görüşmede ülkemizin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılmış ve Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunulmuştur" bilgisini paylaştı.

İlgili Konular: #Ukrayna #Dışişleri bakanlığı #Türk gemisi