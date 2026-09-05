Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi ertelendi

Son dakika... Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi ertelendi

5.09.2026 10:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi ertelendi

Üsküdar Belediyesi’nde yapılacak Başkanvekili seçimi salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Meclis Başkanı tarafından 8 Eylül’e ertelendi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Üsküdar Belediye Meclisi'nde bugün yapılması beklenen Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi "salt çoğunluğun sağlanamaması" nedeniyle ertelendi.

Belediye Meclisi, Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Yapılan yoklama sırasında CHP Grubunun meclis üyelerinin toplantıya katılmadığı görüldü.

Aral, yoklamanın ardından salonda 22 meclis üyesinin bulunduğunu belirterek, toplantının açılabilmesi için gerekli salt çoğunluğun sağlanamadığını ifade etti.

Toplantının ertelendiğini kaydeden Aral, "Biz, şu anda 22 kişiyiz. Bu sebepten ötürü toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah 09.00'a erteliyorum" dedi.

Salona basın mensupları alınmazken toplantı belediyenin internet üzerinden yaptığı çevrim içi yayından takip edildi.

SARI: CHP VE YENİ PARTİ OLARAK KATILMAMA KARARI ALDIK

'Mutlak butlan' yönetimindeki CHP'nin sözcüsü Müslim Sarı, 8 Eylül Salı gününe ertelenen seçime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarı, şunları kaydetti:

"Gözaltında bulunan Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen bugün yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz. Böylece salt çoğunluk sağlanamadığından seçim 8 Eylül 2026 Salı gününe ertelenmiş oldu."

YURTTAŞLARDAN KARARLILIK SLOGANLARI

Yenilenecek seçim öncesi polis, seçim öncesi belediye binası çevresini bariyerlerle kapattı, olağanüstü önlemler alındı.

İstanbul'da bu zamana kadar yapılan bütün seçimleri izleyen basın mensupları içeri girişlerde engellemeyle karşılaştı. Ancak saat 10.30 sıralarında meclis çoğunluğu sağlanamadığı için seçimin 8 Eylül'e ertelendiği açıklandı. Kararın açıklandığı saatlerde belediye önünde bulunan yurttaşlar "Direne direne kazanacağız", "Sinem Dedetaş onurumuzdur", "Özgür İstanbul, Özgür Türkiye" sloganları attı.

İlgili Konular: #Üsküdar Belediyesi

İlgili Haberler

Üsküdar Belediyesi'nde seçim günü: Bina polis ablukasında
Üsküdar Belediyesi'nde seçim günü: Bina polis ablukasında Üsküdar Belediyesi'nde bugün yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesi sabahın erken saatlerinden itibaren bina polis ablukasına alındı.
Üsküdar Belediyesi'nde yenilenen seçim öncesi miting: ‘Zaman ayarlı, kirli bir operasyonla karşı karşıyayız’
Üsküdar Belediyesi'nde yenilenen seçim öncesi miting: ‘Zaman ayarlı, kirli bir operasyonla karşı karşıyayız’ YENİ Partililer, yarın sabah yenilenecek belediye başkan vekilliği seçimi öncesi, bu akşam Üsküdar Belediyesi önünde buluştu. Buluşmada konuşan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Zaman ayarlı, kirli bir operasyonla karşı karşıyayız" dedi.
Son Dakika... Özgür Özel'den 'Üsküdar' çıkışı: 'Millet gözaltındayken kapkaç yapacaklar!'
Son Dakika... Özgür Özel'den 'Üsküdar' çıkışı: 'Millet gözaltındayken kapkaç yapacaklar!' Son dakika gelişmesi... YENİ Parti lideri Özgür Özel, Çorlu'da cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, Üsküdar Belediyesi'nde yaşanan olaylara ilişkin, "üç kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler. Böyle bir hesabın içindeler. Akıl almıyor, asla akıl almıyor" ifadelerini kullandı.