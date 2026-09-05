Son dakika... Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi ertelendi

Üsküdar Belediye Meclisi'nde bugün yapılması beklenen Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi "salt çoğunluğun sağlanamaması" nedeniyle ertelendi.

Belediye Meclisi, Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Yapılan yoklama sırasında CHP Grubunun meclis üyelerinin toplantıya katılmadığı görüldü.

Aral, yoklamanın ardından salonda 22 meclis üyesinin bulunduğunu belirterek, toplantının açılabilmesi için gerekli salt çoğunluğun sağlanamadığını ifade etti.

Toplantının ertelendiğini kaydeden Aral, "Biz, şu anda 22 kişiyiz. Bu sebepten ötürü toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah 09.00'a erteliyorum" dedi.

Salona basın mensupları alınmazken toplantı belediyenin internet üzerinden yaptığı çevrim içi yayından takip edildi.

SARI: CHP VE YENİ PARTİ OLARAK KATILMAMA KARARI ALDIK

'Mutlak butlan' yönetimindeki CHP'nin sözcüsü Müslim Sarı, 8 Eylül Salı gününe ertelenen seçime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarı, şunları kaydetti:

"Gözaltında bulunan Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen bugün yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz. Böylece salt çoğunluk sağlanamadığından seçim 8 Eylül 2026 Salı gününe ertelenmiş oldu."

YURTTAŞLARDAN KARARLILIK SLOGANLARI

Yenilenecek seçim öncesi polis, seçim öncesi belediye binası çevresini bariyerlerle kapattı, olağanüstü önlemler alındı.

İstanbul'da bu zamana kadar yapılan bütün seçimleri izleyen basın mensupları içeri girişlerde engellemeyle karşılaştı. Ancak saat 10.30 sıralarında meclis çoğunluğu sağlanamadığı için seçimin 8 Eylül'e ertelendiği açıklandı. Kararın açıklandığı saatlerde belediye önünde bulunan yurttaşlar "Direne direne kazanacağız", "Sinem Dedetaş onurumuzdur", "Özgür İstanbul, Özgür Türkiye" sloganları attı.