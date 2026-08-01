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Son Dakika... Üsküdar'da Belediye Başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

Son Dakika... Üsküdar'da Belediye Başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

1.08.2026 18:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Üsküdar'da Belediye Başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

Son dakika haberi... Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından belediye başkanvekili seçimi için tarih belli oldu. Buna göre, seçim 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü yapılacak.
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İktidarın CHP'ye yönelik yargı operasyonlarının son halkası olan Üsküdar'da Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, dün akşam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dedetaş'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçede başkanvekili için seçim tarihi de belli oldu.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre; Üsküdar'da belediye meclisi başkanvekili seçmek üzere 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 08:00'da toplanacak.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU

Üsküdar Belediyesi'nin internet sitesine yer alan bilgiye göre; ilçede 26 CHP'li meclis üyesi bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın ise 17 üyesi yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belesiyesi'ne düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alımış, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dedetaş, Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edilmişti.

İlgili Konular: #Üsküdar #Sinem Dedetaş

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