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Son dakika... YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika... YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

19.08.2026 16:25:00
Güncellenme:
ANKA
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Son dakika... YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen soruşturma başlattı.
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YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında  re’sen soruşturma başlatıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngen'e "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasını yöneltti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, dün (18 Ağustos Salı) eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından Seydi Ahmet Keleş gözaltına alındı. Bugün, Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı.

YENİ PARTİ GAZİANTEP İL BAŞKANI GÜNGEN: "MAKAM, MEVKİ PEŞİNDE KOŞANLARIN DEMOKRASİYE YÖNELİK SALDIRISI"

YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen dün akşam milletvekili Melih Meriç'in son durumu ile ilgili açıklama yapmıştı.

Güngen, "Maalesef bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır. Yeni partimiz umutsuzların umudu, çaresizlerin çaresidir. Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Makam mevki peşinde koşanların maalesef hesapları bitmiyor. Ama biz örgütümüzle dimdik ayaktayız, partimizi iktidara taşıyacağız. Gaziantep'te de birinci parti yapacağız. Bu saldırı bizi daha da kamçılayacak. Daha da çok çalışacağız. Daha da hep beraber örgüt olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz ve burada birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacağız. Teşkilat Başkanımız, Örgüt Başkanımız aradı. Onlara da gereken bilgileri verdim" diye konuşmuştu.

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