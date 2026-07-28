Son dakika... YENİ Parti grup yönetimi açıklandı: İsimler belli oldu

YENİ Parti, bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında TBMM'deki ilk kapalı grup toplantısını gerçekleştirdi.

Özel’in başkanlık ettiği, 90 YENİ Parti milletvekilinin katıldığı kapalı grup toplantısı 12.35 civarında sona erdi.

GRUP YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Toplantı sonrası YENİ Parti’de yeni grup yönetimi de belli oldu. Parti Sözcüsü Zeynel Emre yeni grup yönetimini açıkladı.

Yeni grup yönetimi Veli Ağbaba, Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'tan oluşuyor.

Öte yandan YENİ Parti’nin Meclis Başkanvekili de Tekin Bingöl oldu.

PM DIŞINDA KALAN İSİMLER YÖNETİMDE

Zeynel Emre, Parti Meclisi (PM) listesinde yer almayan ve Kurucular Kurulu üyesi olan isimlerin grup yönetiminde görevlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"PM dışında kalan arkadaşlar, orada kent odalarını burada da görevlendirildi. Kurucu olup da 91 kişi içerisinde PM'de yer almayan arkadaşlar burada değerlendirildi."

Öte yandan YENİ Parti'nin Katip Üyesi Aliye Coşar, İdari Amiri ise Harun Özgür Yıldızlı oldu.