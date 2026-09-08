Son Dakika... YENİ Parti harekete geçti: 'Üsküdar' kararı için tarih verdiler!

YENİ Parti MYK’de, 12 Eylül Cumartesi akşamı Üsküdar’da miting yapma kararı alındı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK'da Üsküdar'da bugün yenilenen başkan vekili seçimleri değerlendirildi.

Toplantıda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminin yargı kararıyla iptal edilmesinin ardından bugün yapılan başkan vekili seçimine kadar yaşananlar ve başkan vekili seçimini AKP'nin adayının kazanması ele alındı.

Edinilen bilgilere göre toplantıda, 12 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde sürece tepki olarak İstanbul Üsküdar'da miting yapılması kararlaştırıldı.

Üsküdar Belediyesi'nde yeniden yapılan başkan vekili seçiminin dördüncü tur oylamasında; Üsküdar'ı kaybeden AKP, ilçe yönetimini baskı ve tehditle yeniden almıştı.

Dördüncü turda AKP-MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy, CHP-YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy almıştı.