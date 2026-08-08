Son Dakika... YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devrettiği ‘rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper hakkında tutuklama kararı verildi.

"BU KİRLİ OYUNUN KİME HİZMET ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Tutuklama kararını duyuran YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İlksen Başkanımız maalesef tutuklandı. Hedefin ne olduğunu da bu kirli oyunun kime hizmet ettiğini de görüyoruz. Ama bir şeyi de çok iyi bilsinler: Bizi korkutamazlar. Susturamazlar. Geri adım attıramazlar. Her haksızlık karşısında daha da büyüyeceğiz. İlksen Başkanımız yalnız değildir!"

İlksen Başkanımız maalesef tutuklandı.



Hedefin ne olduğunu da bu kirli oyunun kime hizmet ettiğini de görüyoruz.



Ama bir şeyi de çok iyi bilsinler: Bizi korkutamazlar. Susturamazlar. Geri adım attıramazlar. Her haksızlık karşısında daha da büyüyeceğiz.



İlksen Başkanımız yalnız… https://t.co/FAjA3sVOVL — Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU (@AVBakirlioglu) August 8, 2026

"HENÜZ KESİNLEŞMİŞ BİR MAHKUMİYET KARARI BULUNMAMAKTADIR"

YENİ Parti kurucu Ankara İl başkan yardımcısı Avukat Erkin Tüzün, şu sözlerle tepki gösterdi:

"Adliyedeyiz… YENİ Parti Manisa Kurucu İl Başkanımız İlksen Özalper, yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Öncelikle açıkça ifade edelim: Tutuklama bir mahkûmiyet değildir. İlksen Başkanımız hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamaktadır. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar herkes gibi onun da masumiyet karinesinden ve adil yargılanma hakkından yararlanması gerekir. Biz hukukçuların ve siyasetçilerin görevi, kişiler hakkındaki isnatları peşinen doğru veya yanlış ilan etmek değil; hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve yargı bağımsızlığını savunmaktır. İlksen Başkanımızın yanında, ailesinin ve yol arkadaşlarının yanındayız. Hukuk herkese lazım. Adalet, hepimiz için. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. "

Adliyedeyiz…



YENİ Parti Manisa Kurucu İl Başkanımız İlksen Özalper, yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.



Öncelikle açıkça ifade edelim: Tutuklama bir mahkûmiyet değildir. İlksen Başkanımız hakkında henüz kesinleşmiş bir… pic.twitter.com/6EW6Hh38mb — Av.Erkin TÜZÜN (@ErkinTuzun) August 8, 2026

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devrettiği ‘rüşvet' soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Yeni Parti Manisa iI Başkanı İlksen Özalper, Manisa Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ankara'ya götürülmüştü.

Soruşturma kapsamında daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer tutuklanmıştı.